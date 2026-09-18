Lothar Matthäus hat die Formkrise von Deniz Undav analysiert. Im Interview mit ‚Sky‘ und ‚RTL‘ sagt der DFB-Rekordnationalspieler: „Vielleicht war alles ein bisschen viel für Deniz in den letzten Monaten. Dieses Theater mit Julian Nagelsmann über monatelang vor der Weltmeisterschaft, Nationalspieler geworden, bei der Weltmeisterschaft gleich Tore geschossen, zu Recht in den Himmel gehypt worden.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Matthäus führt aus: „Danach Kapitän, bester Vertrag, der je in Stuttgart unterschrieben worden ist. Es macht schon was mit dem Kopf und vielleicht lässt man dann das eine oder andere Prozent links oder rechts liegen. Und das hat ihm vielleicht dann auch in den ersten Spielen gefehlt.“ Undav findet beim VfB Stuttgart bislang nicht zu seiner Topform und wurde daher von Jürgen Klopp nicht ins Aufgebot für die anstehenden Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft berufen.