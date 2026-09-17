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UEFA Nations League

Klopps Plan mit Undav

von Lukas Hörster - Quelle: Bild
Undav für Deutschland @Maxppp

Stürmer Deniz Undav (30) ist bei Bundestrainer Jürgen Klopp nicht abgeschrieben. Wie die ‚Bild‘ berichtet, sieht die Absprache zwischen beiden vor, dass der Kapitän des VfB Stuttgart eine Chance im DFB-Team erhält, wenn er seine „Achillessehnenprobleme vollständig überwunden hat und wieder bei 100 Prozent ist.“

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Undav steht nicht im 44-köpfigen Aufgebot für die anstehenden Länderspiele. Klopp äußerte dazu auf der heutigen Pressekonferenz: „Mit Deniz Undav habe ich gesprochen. Er hat noch nicht so richtig in die Saison reingefunden.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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