Finn Jeltsch (20) könnte dem 1. FC Nürnberg in Kürze einen Geldregen bescheren. Sollte der Innenverteidiger des VfB Stuttgart sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft feiern, kassiert sein Ex-Klub nach Informationen der ‚Bild‘ dank einer Klausel einen Nachschlag im niedrigen sechsstelligen Bereich. Diesen Passus hatten beide Vereine beim 9,5 Millionen Euro teuren Wechsel im Februar 2025 vereinbart.

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Jeltsch wurde kürzlich erstmals in den DFB-Kader berufen. Das Defensivjuwel ist für die zweite Hälfte der Nations League-Spiele gegen Serbien (1. Oktober) und in Griechenland (4. Oktober) eingeplant.

Beim VfB dürfte man den zu entrichtenden Betrag im Falle des Debüts verschmerzen können, hat sich der Rechtsfuß bei den Schwaben doch hervorragend entwickelt und seinen Marktwert dementsprechend vervielfacht. Unter anderem wird dem FC Bayern, dem FC Arsenal und dem FC Liverpool Interesse an Jeltsch nachgesagt.