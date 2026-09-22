Rekordnationalspieler Lother Matthäus ist sich sicher, dass Yann Bisseck (25) eine Bereicherung für das DFB-Team ist. „Er ist mehr als nur ein Ersatz. Bisseck spielt in Italien überragend. Ich war letzte Woche noch in Mailand, dort reden alle gut über ihn und Inter hat den Vertrag mit ihm verlängert“, so Matthäus in seiner ‚Sky‘-Kolumne über den Innenverteidiger, der erstmals seit März 2025 wieder für die deutsche Nationalmannschaft nominiert wurde.

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Bei Neuling Philipp Treu (25) wagt Matthäus einen großen Vergleich: „Treu durfte ich auf Freiburgs Europa-League-Reise bis ins Endspiel begleiten. Er ist wie ein kleiner Terrier, der mich ein bisschen an Berti Vogts erinnert. Treu marschiert rauf und runter, er kann rechts und links spielen.“ Beide Akteure sind Teil des ersten Kaders für die Spiele in den Niederlanden (24.September) und gegen Griechenland (27. September).