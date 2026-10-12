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Bundesliga

Wintertransfer: Der raffinierte BVB-Plan mit Regula

Borussia Dortmund hat Marcel Regula nicht aus den Augen verloren. Mit dem Offensivspieler verfolgen die Verantwortlichen konkrete Pläne.

von Julian Jasch - Quelle: Bild
1 min.
Marcel Regula auf dem Spielfeld @Maxppp

Borussia Dortmund ist auf der rechten Flanke zu dünn besetzt. Neben Platzhirsch Julian Ryerson (28) gibt es ausschließlich positionsfremde Alternativen. Im Winter muss deshalb nachgebessert werden.

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Der Plan der Verantwortlichen: Laut der ‚Bild‘ soll Wunschspieler Marcel Regula (19) von Zaglebie Lubin zum „Schienenspieler inklusive Außenverteidiger-Aufgaben“ umgeschult werden. Aktuell kommt der polnische Nationalspieler (zwei Länderspiele) eher zentral auf der Zehn oder im Mittelsturm zum Einsatz. Regula hat in der Vergangenheit aber auch schon auf dem Flügel agiert.

In trockenen Tüchern ist eine Zusammenarbeit derweil noch nicht. Der Kontakt zwischen Klub und Spieler soll zwar seit dem geplatzten Sommerwechsel nicht abgerissen sein, der BVB muss allerdings zunächst Platz im Kader schaffen. Als Abgangskandidat Nummer eins hat sich Luca Reggiani (18) herauskristallisiert, eine konkrete Spur gibt es bislang nicht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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