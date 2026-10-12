Wintertransfer: Der raffinierte BVB-Plan mit Regula

Borussia Dortmund ist auf der rechten Flanke zu dünn besetzt. Neben Platzhirsch Julian Ryerson (28) gibt es ausschließlich positionsfremde Alternativen. Im Winter muss deshalb nachgebessert werden.

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Der Plan der Verantwortlichen: Laut der ‚Bild‘ soll Wunschspieler Marcel Regula (19) von Zaglebie Lubin zum „Schienenspieler inklusive Außenverteidiger-Aufgaben“ umgeschult werden. Aktuell kommt der polnische Nationalspieler (zwei Länderspiele) eher zentral auf der Zehn oder im Mittelsturm zum Einsatz. Regula hat in der Vergangenheit aber auch schon auf dem Flügel agiert.

In trockenen Tüchern ist eine Zusammenarbeit derweil noch nicht. Der Kontakt zwischen Klub und Spieler soll zwar seit dem geplatzten Sommerwechsel nicht abgerissen sein, der BVB muss allerdings zunächst Platz im Kader schaffen. Als Abgangskandidat Nummer eins hat sich Luca Reggiani (18) herauskristallisiert, eine konkrete Spur gibt es bislang nicht.