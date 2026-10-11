Nächste Ronaldo-Wende

In der Seifenoper um die frühzeitige Abreise von Cristiano Ronaldo von der portugiesischen Mannschaft deutet sich die nächste Wendung an. Im Rahmen einer Stadioneinweihung in Porto ging Verbandspräsident Pedro Poença erneut einen Schritt auf den frisch suspendierten Angreifer zu: „Der Verband, der Trainer, alle Teamkollegen sind sich einig: Jeder will Cristiano zurück. Ich erwarte ihn bereits während der internationalen Pause im November.“

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Am Freitag wurde das Verfahren gegen den 41-Jährigen eröffnet, Ronaldo ist zunächst vorsorglich für Länderspiele suspendiert, bis das genaue Strafmaß beschlossen wurde. Wann das der Fall ist, kann auch Proença nicht sagen: „Das hängt allein von der Disziplinarkommission ab, die als autonomes Gremium die Arbeit erledigen wird.“ Ronaldo hat bereits zugesichert, die kommende Entscheidung ohne Vorbehalte zu akzeptieren.