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BVB: Kovacs Prognose bei Nwaneri

von Lukas Weinstock
1 min.
Ethan Nwaneri gegen Adam Hlozek und Leon Avdullahu @Maxppp

Niko Kovac ist davon überzeugt, dass Neuzugang Ethan Nwaneri in der nächsten Zeit eine gewichtige Rolle bei Borussia Dortmund einnehmen wird. „Er hat jetzt schon in den beiden Einsätzen gezeigt, dass er uns weiterhelfen kann. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit ihm. Er wird in den nächsten Wochen und Monaten sehr wichtig für uns sein“, prognostizierte der kroatische Übungsleiter auf der heutigen Pressekonferenz.

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Seit seiner Ankunft habe sich Nwaneri „super integriert, er ist ein feiner Kerl, ganz ruhig, bodenständig, freundlich, hilfsbereit und fußballerisch sehr gut“. Der 19-jährige Offensivspieler wurde am Deadline Day als Ersatz für Giannis Konstantelias (23) auf Leihbasis vom FC Arsenal verpflichtet.

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