Thomas Reis heuert erneut in der Türkei an. Der deutsche Übungsleiter beendet seine Tätigkeit bei Ludogorets Razgrad und übernimmt das Traineramt bei Trabzonspor. Möglich macht den Wechsel eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag bei den Bulgaren, die Reis erst seit Mitte Juli betreut hatte.

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Hoş geldin 𝐓𝐡𝐨𝐦𝐚𝐬 𝐑𝐞𝐢𝐬 ❤️💙 pic.twitter.com/WJGKzNYAkt — Trabzonspor (@Trabzonspor) September 17, 2026

Nun kehrt der 52-Jährige wieder in die Süper Lig zurück, in der er zwischen 2024 und Februar 2026 bereits für Samsunspor tätig war. Bei Trabzon trainiert Reis künftig unter anderem Superstar Mohamed Salah (34). In der Bundesliga betreute er den VfL Bochum und Schalke 04.