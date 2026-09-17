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Per Ausstiegsklausel: Reis wird Salah-Trainer

von Fabian Ley
1 min.
Thomas Reis muss gehen @Maxppp

Thomas Reis heuert erneut in der Türkei an. Der deutsche Übungsleiter beendet seine Tätigkeit bei Ludogorets Razgrad und übernimmt das Traineramt bei Trabzonspor. Möglich macht den Wechsel eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag bei den Bulgaren, die Reis erst seit Mitte Juli betreut hatte.

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Nun kehrt der 52-Jährige wieder in die Süper Lig zurück, in der er zwischen 2024 und Februar 2026 bereits für Samsunspor tätig war. Bei Trabzon trainiert Reis künftig unter anderem Superstar Mohamed Salah (34). In der Bundesliga betreute er den VfL Bochum und Schalke 04.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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