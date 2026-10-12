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Der Schalker Vertragsfahrplan

von Martin Schmitz - Quelle: Schalker Markt
1 min.
Hasan Kurucay (l.) und Ron Schallenberg stehen vor einer ungewissen Zukunft bei Schalke 04 @Maxppp

Schalke 04 hat die ausstehenden wichtigen Vertragsentscheidungen aufgeschoben. Wie aus dem ‚Sky‘-Podcast ‚Schalker Markt‘ hervorgeht, möchten die Königsblauen erst nach Ende Oktober ein erstes Saisonfazit ziehen und anschließend in die „intensive Personalplanung“ einsteigen. Dabei soll beschlossen werden, was im Winter und auch im kommenden Sommer passieren soll. Auch mögliche Vertragsgespräche mit dem aktuellen Personal gehören dazu.

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Ron Schallenberg (28) und Hasan Kurucay (29) befinden sich in ihrem letzten Vertragsjahr. Bei Schallenberg sei es „eine neue Situation“, der Sechser hat seinen Stammplatz verloren. Aus diesem Grund sei eine Vertragsverlängerung derzeit nicht gesichert. Bei Kurucay gehen die „Planungen ein wenig auseinander“. Schalke würde gerne verlängern, müsste aber die Bezüge des Stammspielers deutlich anheben. Zuletzt gab es eine kleine öffentlich ausgetragene Auseinandersetzung der beiden Parteien.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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