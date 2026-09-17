HSV trifft Transfer-Entscheidung

Der Hamburger SV wird sich nicht auf dem Markt vereinsloser Innenverteidiger bedienen. „Nein, das werden wir nicht tun“, schloss Merlin Polzin mögliche Nachkäufe trotz der eklatanten Schwächen in der Defensive im bisherigen Saisonverlauf aus, „es ist so, dass noch nicht alles zusammenpasst und stabil ist, aber wir haben vollstes Vertrauen.“ Über Trainingsrückkehrer Mario Vuskovic (24) sagte der Cheftrainer: „Natürlich fehlen Mario Spielformen, aber er ist topfit, macht einen sehr griffigen, guten Eindruck. Er ist nicht der Heilsbringer, wir können seine lange Ausfallzeit einschätzen, aber er gibt unserer Gruppe mit seiner Anwesenheit etwas.“

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Polzin bestätigte unterdessen auch seine bevorstehende Vertragsverlängerung: „Dass wir eine grundsätzliche Einigung haben, steht fest. Wir werden es auch zeitnah vermelden. Es ist noch nicht unterschrieben, aber wir sind auf einem sehr guten Weg, und das gegenseitige Vertrauen ist sehr, sehr groß. Und natürlich bin ich auch sehr froh, dass Loïc Favé (Co-Trainer, Anm. d. Red.) weiter für den HSV arbeitet, weil er einen unfassbaren Job macht und unglaublich wichtig für mich ist.“