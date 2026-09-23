Serie A
Pulisic-Deal nur noch Formsache
@Maxppp
Der AC Mailand plant auch in Zukunft mit Christian Pulisic. Laut ‚Calciomercato.com‘ wollen die Rossoneri in den kommenden Tagen die Option zur einjährigen Verlängerung aktivieren. Der aktuelle Vertrag des 28-jährigen Offensivspielers läuft im Sommer 2027 aus. Nach dem Ziehen der Klausel will Milan Gespräche über eine noch längere Vertragsverlängerung aufnehmen.
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C. Pulisic Mittelfeldspieler - 28 Jahre AC Mailand Vereinigte Staaten von Amerika #11
Tore 1
Gespielte Spiele 7
Gehalt/Monat 437 K€
Ex-Dortmunder Pulisic war vor drei Jahren für 20 Millionen Euro vom FC Chelsea nach Mailand gewechselt. In bislang 137 Einsätzen kommt der US-Amerikaner auf 43 Tore und 28 Assists. Im vergangenen Sommer wiesen die Italiener einen Vorstoß des New York City FC zurück.
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