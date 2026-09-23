Menü Suche
Kommentar
Serie A

Pulisic-Deal nur noch Formsache

von David Hamza - Quelle: Calciomercato.com
Christian Pulisic im Milan-Trikot @Maxppp

Der AC Mailand plant auch in Zukunft mit Christian Pulisic. Laut ‚Calciomercato.com‘ wollen die Rossoneri in den kommenden Tagen die Option zur einjährigen Verlängerung aktivieren. Der aktuelle Vertrag des 28-jährigen Offensivspielers läuft im Sommer 2027 aus. Nach dem Ziehen der Klausel will Milan Gespräche über eine noch längere Vertragsverlängerung aufnehmen.

Unter der Anzeige geht's weiter
C. Pulisic Mittelfeldspieler - 28 Jahre Logo AC Mailand AC Mailand Vereinigte Staaten von Amerika Vereinigte Staaten von Amerika #11 Christian Pulisic
Tore 1
Gespielte Spiele 7
Gehalt/Monat 437 K€

Ex-Dortmunder Pulisic war vor drei Jahren für 20 Millionen Euro vom FC Chelsea nach Mailand gewechselt. In bislang 137 Einsätzen kommt der US-Amerikaner auf 43 Tore und 28 Assists. Im vergangenen Sommer wiesen die Italiener einen Vorstoß des New York City FC zurück.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Mailand
Christian Pulisic

Weitere Infos

Serie A Serie A
Mailand Logo AC Mailand
Christian Pulisic Christian Pulisic
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert