Der AC Mailand plant auch in Zukunft mit Christian Pulisic. Laut ‚Calciomercato.com‘ wollen die Rossoneri in den kommenden Tagen die Option zur einjährigen Verlängerung aktivieren. Der aktuelle Vertrag des 28-jährigen Offensivspielers läuft im Sommer 2027 aus. Nach dem Ziehen der Klausel will Milan Gespräche über eine noch längere Vertragsverlängerung aufnehmen.

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Ex-Dortmunder Pulisic war vor drei Jahren für 20 Millionen Euro vom FC Chelsea nach Mailand gewechselt. In bislang 137 Einsätzen kommt der US-Amerikaner auf 43 Tore und 28 Assists. Im vergangenen Sommer wiesen die Italiener einen Vorstoß des New York City FC zurück.