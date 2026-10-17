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Bundesliga

Nächster bitterer Ausfall für Köln?

von Fabian Ley
1 min.
Schmid @Maxppp

Der 1. FC Köln bangt um Innenverteidiger Joël Schmied (28), der am gestrigen Freitagabend bei der 0:1-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt in der 67. Minute mit Verdacht auf eine Bänderverletzung vom Platz humpelte. „Wir müssen jetzt abwarten, wie es ihm geht. Bislang weiß ich nur, dass er umgeknickt ist“, sagte Trainer René Wagner im Anschluss.

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Gegen die SGE hatte Schmied seine Startelf-Premiere in dieser Saison gefeiert. Ein Ausfall wäre für die Kölner die nächste bittere Pille. Verletzt fehlen aktuell bereits die Stürmer Thijs Dallinga (26/Kreuzbandriss), Ragnar Ache (28/Muskelfaserriss) und Imad Rondic (27/Muskelverletzung) sowie Sechser Ellyes Skhiri (31/Bänderriss) und Innenverteidiger Rav van den Berg (22/Muskelfaserriss).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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