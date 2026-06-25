Menü Suche
Kommentar 1
Major League Soccer

Milan reagiert auf Pulisic-Vorstoß

von Remo Schatz - Quelle: ESPN
Christian Pulisic mit dem Ball am Fuß @Maxppp

Der New York City FC hat sich im Werben um Christian Pulisic (27) eine Absage abgeholt. Wie ‚ESPN‘ berichtet, hat der AC Mailand den Transfer-Vorstoß des MLS-Klubs zurückgewiesen. Vielmehr verfolgen die Mailänder den Plan, den Vertrag des US-amerikanischen WM-Teilnehmers über 2027 hinaus auszudehnen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der NYFC eröffnet im nächsten Sommer sein neues Stadion, der US-Star soll dabei eine der Gallionsfiguren des Franchise werden. Ködern will man den Ex-Dortmunder mit einem Traumgehalt von insgesamt 45 Millionen Euro über die kommenden fünf Jahre. Entsprechend ist nicht ausgeschlossen, dass in New York bereits das nächste Angebot in Arbeit ist.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Major League Soccer
Serie A
New York
Mailand
Christian Pulisic

Weitere Infos

Major League Soccer Major League Soccer
Serie A Serie A
New York Logo New York
Mailand Logo AC Mailand
Christian Pulisic Christian Pulisic
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert