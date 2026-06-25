Major League Soccer
Milan reagiert auf Pulisic-Vorstoß
@Maxppp
Der New York City FC hat sich im Werben um Christian Pulisic (27) eine Absage abgeholt. Wie ‚ESPN‘ berichtet, hat der AC Mailand den Transfer-Vorstoß des MLS-Klubs zurückgewiesen. Vielmehr verfolgen die Mailänder den Plan, den Vertrag des US-amerikanischen WM-Teilnehmers über 2027 hinaus auszudehnen.
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Der NYFC eröffnet im nächsten Sommer sein neues Stadion, der US-Star soll dabei eine der Gallionsfiguren des Franchise werden. Ködern will man den Ex-Dortmunder mit einem Traumgehalt von insgesamt 45 Millionen Euro über die kommenden fünf Jahre. Entsprechend ist nicht ausgeschlossen, dass in New York bereits das nächste Angebot in Arbeit ist.
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