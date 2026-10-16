Die Leistungen von Leihspieler Jonathan David stellen die Verantwortlichen bei Atlético Madrid sehr zufrieden. Deshalb haben die Rojiblancos laut ‚Relevo‘ die Festverpflichtung des 26-jährigen Kanadiers schon eingeplant. Im Leihdeal mit Juventus Turin vereinbarte Atleti im Sommer, dass die Spanier den Deal per Klausel für festgeschriebene 25 Millionen Euro festzurren können.

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Dem Bericht zufolge wurde deshalb schon ein Teil des Budgets für die kommende Spielzeit für den Transfer des Torjägers reserviert. Noch darf sich Juve aber nicht auf den vollen Betrag einstellen. Vorausgesetzt der 85-fache Nationalspieler bestätigt seinen guten Eindruck im Verlauf der Saison, würden die Madrilenen wohl trotzdem nochmal mit der Alten Dame an den Verhandlungstisch kommen wollen, um die Ablöse noch etwas zu drücken.