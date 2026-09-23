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Serie A

Alaba mit neuem Klub einig

David Alaba hat nach fast drei Monaten Vereinslosigkeit offenbar einen neuen Arbeitgeber gefunden. Künftig läuft der Ex-Bayer voraussichtlich in der Serie A auf.

von Lukas Weinstock - Quelle: Fabrizio Romano
1 min.
David Alaba bei der WM 2026 für Österreich @Maxppp

Erst gestern kündigte David Alabas Vater George an, dass sich sein Sohn zeitnah für einen neuen Verein entscheiden werde. Nur einen Tag später ist es offenbar schon soweit.

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Fabrizio Romano berichtet, dass Alaba eine mündliche Einigung mit Udinese Calcio erzielt hat. Demzufolge werden aktuell die formellen Details zwischen den Parteien geklärt.

Seit Anfang Juli ist der 34-jährige Innenverteidiger vereinslos, nachdem sein Vertrag bei Real Madrid ausgelaufen war. Jüngst wurde Alaba mit Union Berlin, dem Hamburger SV und Club América in Verbindung gebracht – aller Voraussicht nach geht es für den Ex-Bayer aber in der Serie A weiter.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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