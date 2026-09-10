BVB: Bellingham vor großem Karriereschritt?

Nach einer schwierigen ersten Saison findet sich Jobe Bellingham (20) bei Borussia Dortmund immer besser zurecht. An den ersten beiden Bundesliga-Spieltagen durfte der Mittelfeldspieler über die vollen 90 Minuten ran. Und auch wenn Bellingham beim Champions League-Sieg gegen den FC Villarreal (3:2) im Kampf um den Startelfplatz neben Felix Nmecha (25) dem starken Neuzugang Joey Veerman (27) den Vortritt lassen musste, brachte er als einer der Einwechselspieler die Wende.

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Dem englischen U21-Nationalspieler winkt nun womöglich auch auf Verbandsebene ein großer Sprung. Einem Bericht von ‚Teamtalk‘ zufolge ist Bellingham ein ernsthafter Kandidat für eine Nominierung für die englische A-Nationalmannschaft. Mitglieder des Trainerstabs von Thomas Tuchel seien „beeindruckt“ von der Entwicklung des Rechtsfußes, heißt es.

Nominiert Tuchel BVB-Star Bellingham?

Der frühere BVB- und Bayern-Coach ziehe nach der Weltmeisterschaft eine Umstruktierung der Three Lions in Betracht. Einige vielversprechende Talente könnten es laut ‚Teamtalk‘ für die vier Nations League-Partien gegen Weltmeister Spanien (26. September), Tschechien (29. September und 6. Oktober) und Kroatien (3. Oktober) in den Kader schaffen.

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Noch sei keine endgültige Entscheidung über eine Nominierung von Bellingham gefallen, der Youngster stehe jedoch auf Tuchels Liste. Im England-Trikot könnte der Dortmunder künftig an der Seite seines großen Bruders Jude Belligham (23) auflaufen, der sich nach seinem Wechsel vom BVB zu Real Madrid zu einem der besten Fußballer der Welt entwickelt hat.