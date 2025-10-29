Neuer-Erbe: Bayern hat „mehrere Optionen“

Christoph Freund sieht den FC Bayern im Anschluss an die Zeit von Manuel Neuer (39) im Tor gut aufgestellt. „Wir haben da mehrere Optionen und das ist gut für uns“, sagte der Sportdirektor vor dem heutigen Spiel im DFB-Pokal gegen den 1. FC Köln (20:45 Uhr). Dort wird Jonas Urbig (22) das Tor hüten, für den Freund nur lobende Worte übrig hat: „Jonas macht eine sehr gute Entwicklung. Er trainiert richtig gut, ist sehr, sehr ehrgeizig. Er will sich jeden Tag verbessern.“

Der Funktionär weiter: „Er hat eine perfekte Plattform hier, wo er sehr, sehr viel lernen kann. Wir sind sehr, sehr happy, dass er hier ist.“ Da die Tendenz dahin geht, dass Neuer seinen auslaufenden Vertrag beim Rekordmeister verlängert, dürfte das Kapitel Alexander Nübel im Sommer endgültig geschlossen werden. Auch von dem 29-Jährigen, der an den VfB Stuttgart ausgeliehen ist, schwärmt Freund: „Alex Nübel macht es sehr gut. Er ist ein sehr guter Torhüter.“