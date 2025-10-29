Bericht: Süle-Zukunft besiegelt

Zuletzt standen die Zeichen bei Niklas Süle schon auf Abschied im Sommer, wenngleich immer wieder Hintertürchen offen gehalten wurden. Viel zu selten rechtfertigte der Innenverteidiger in seinen bald dreieinhalb Jahren bei Borussia Dortmund sein Topgehalt von zwölf Millionen Euro pro Saison.

Mittlerweile, so sind sich zumindest die vereinsnahen ‚Ruhr Nachrichten‘ sicher, ist eine Entscheidung in Stein gemeißelt. Süles auslaufender Vertrag beim BVB werde nicht verlängert, der 30-Jährige den Klub entsprechend im Sommer verlassen.

Wo es für Süle weitergeht, ist noch völlig offen. Bekannt ist, dass der 49-fache deutsche Nationalspieler ein Faible für die englische Premier League hat. Mit guten Leistungen wie am gestrigen Dienstag im DFB-Pokal bei Eintracht Frankfurt (5:3 i.E.) kann er Eigenwerbung betreiben. Vielleicht ja sogar schon für einen Wintertransfer?