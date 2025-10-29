Menü Suche
Bericht: Süle-Zukunft besiegelt

2022 war Niklas Süle ablösefrei vom FC Bayern zu Borussia Dortmund gekommen. Nach vier Jahren wird das Kapitel im kommenden Sommer enden.

von Lukas Hörster - Quelle: Ruhr Nachrichten
Niklas Süle am Ball für den BVB @Maxppp

Zuletzt standen die Zeichen bei Niklas Süle schon auf Abschied im Sommer, wenngleich immer wieder Hintertürchen offen gehalten wurden. Viel zu selten rechtfertigte der Innenverteidiger in seinen bald dreieinhalb Jahren bei Borussia Dortmund sein Topgehalt von zwölf Millionen Euro pro Saison.

Mittlerweile, so sind sich zumindest die vereinsnahen ‚Ruhr Nachrichten‘ sicher, ist eine Entscheidung in Stein gemeißelt. Süles auslaufender Vertrag beim BVB werde nicht verlängert, der 30-Jährige den Klub entsprechend im Sommer verlassen.

Wo es für Süle weitergeht, ist noch völlig offen. Bekannt ist, dass der 49-fache deutsche Nationalspieler ein Faible für die englische Premier League hat. Mit guten Leistungen wie am gestrigen Dienstag im DFB-Pokal bei Eintracht Frankfurt (5:3 i.E.) kann er Eigenwerbung betreiben. Vielleicht ja sogar schon für einen Wintertransfer?

Bundesliga
BVB
Niklas Süle

Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Niklas Süle Niklas Süle
