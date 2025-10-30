BVB diskutiert zwei Ausstiegsklauseln

Nur in ganz wenigen Ausnahmefällen wie bei Erling Haaland (25) oder Serhou Guirassy (29) räumte Borussia Dortmund in den vergangenen Jahren Ausstiegsklauseln ein. Jetzt könnte dieser ungern gesehene Vertragspassus gleich zwei Spielern des aktuellen Kaders zugestanden werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚Sky‘ berät beim BVB derzeit, ob und in welcher Höhe man Nico Schlotterbeck (25) und Karim Adeyemi (23) im Zuge der anvisierten Vertragsverlängerungen eine Ausstiegsklausel gewähren will. Beide Spieler wünschen sich eine solche Vertragsoption, als ultimative Bedingung für eine Verlängerung werde diese aber nicht gefordert.

In den laufenden Verhandlungen geht es logischerweise auch um eine Gehaltsanpassung, beide würden bei einer Unterschrift zu den Topverdienern aufsteigen. Schlotterbeck, an dem Topklubs wie Real Madrid und Bayern München dran sind, winkt zudem das Kapitänsamt. Vertraglich gebunden ist das Duo noch bis 2027.