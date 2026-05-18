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Hoffenheim: Touré auf dem Sprung

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Bazoumana Touré von der TSG Hoffenheim @Maxppp

Bazoumana Touré spielt sich immer mehr in den Fokus anderer Vereine. Aston Villa und Newcastle United zeigen laut ‚Sky‘ konkretes Interesse an einer Verpflichtung des 20-jährigen Flügelstürmers der TSG Hoffenheim. Die Ablösevorstellungen im Kraichgau belaufen sich dem Bericht zufolge auf 30 bis 40 Millionen Euro.

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Dass der Ivorer über den Sommer hinaus in Sinsheim bleibt, ist aufgrund der verpassten Champions League-Qualifikation offenbar ausgeschlossen. In den vergangenen Wochen wurden auch der FC Liverpool, Brighton & Hove Albion und Manchester United mit Touré in Verbindung gebracht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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