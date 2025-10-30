BVB: Der Plan mit Duranville

Bei Borussia Dortmund soll Julien Duranville nach seiner langen Schulterverletzung behutsam wieder herangeführt werden. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Augsburg am Freitag (20:30 Uhr) sagte Niko Kovac: „Julien Duranville wird nach den letzten Monaten Pause erst einmal Spielminuten bei der U23 sammeln. Dort kann er sich die Fitness holen, ein Gefühl finden und sich alles Weitere erarbeiten. Wir überstürzen bei ihm nichts.“

Der 19-Jährige fehlt aufgrund einer Schultereckgelenkssprengung seit Mitte August. Der Belgier ließ beim BVB sein unbestrittenes Talent bereits mehrfach aufblitzen, wurde in den vergangenen Jahren aber von zahlreichen Verletzungen zurückgeworfen. Jetzt wagt Duranville einen neuen Anlauf.