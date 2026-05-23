BVB, Leipzig oder Bayer: De Cat-Wechsel steht bevor
Nathan De Cat fühlt sich bereit für den nächsten Karriereschritt. Die Zeichen für einen Bundesliga-Wechsel verdichten sich.
Seit geraumer Zeit wird Nathan De Cat (17) als eine der spannendsten Aktien für das kommende Wechselfenster gehandelt. Allmählich biegt der Poker um das Mittelfeld-Juwel in die heiße Phase ein.
‚Het Laatste Nieuws‘ ist sich sicher, dass De Cat bereits sein letztes Heimspiel für den RSC Anderlecht bestritten hat, nach dem 3:1-Sieg über die VV St. Truiden drehte er schon eine Abschiedsrunde. Zudem wird davon ausgegangen, dass der Belgier (ein Länderspiel), der es nicht in den WM-Kader geschafft hat, zeitnah in Deutschland aufschlagen wird.
Unklar sei lediglich, für welchen Klub sich der zentrale Mittelfeldspieler entscheidet. Konkretes Interesse bekunden laut ‚Het Laatste Nieuws‘ Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen. De Cat habe die Bundesrepublik zuletzt schon abgeklappert, um sich die unterschiedlichen Perspektiven erläutern zu lassen, ein Favorit kristallisiert sich aktuell aber nicht heraus.
Wie teuer wird De Cat?
Der groß gewachsene Rechtsfuß (1,92 Meter) wird in jedem Fall alles andere als ein Schnäppchen. Anderlecht stellt sich ein Jahr vor Vertragsende eine Ablöse von mindestens 25 Millionen Euro vor, natürlich werden die Bundesliga-Klubs den Preis noch ein wenig drücken wollen.
Übrigens: Zuletzt wurde über De Cat auch beim VfB Stuttgart diskutiert – allerdings nur, falls Angelo Stiller (25) den Abflug macht. Ein Thema war De Cat auch schon beim FC Bayern, das Interesse scheint aber abgekühlt.
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