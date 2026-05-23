Bericht: Duranville vor BVB-Aus
Einst als großer Hoffnungsträger gekommen, kristallisiert sich Julien Duranville für Borussia Dortmund immer mehr als Missverständnis heraus. Eine Zukunft hat der eigentlich so hoch talentierte Flügelflitzer an der Strobelallee wohl nicht.
Im Januar 2023 hatte Borussia Dortmund 8,5 Millionen Euro an den RSC Anderlecht gezahlt, um sich die Dienste von Julien Duranville (20) zu sichern. Inzwischen bahnt sich ein unrühmliches Ende der Zusammenarbeit an.
Die ‚Bild‘ berichtet, dass sowohl Klub- als auch Spielerseite an einer endgültigen Trennung arbeiten, obwohl der aktuell an den FC Basel verliehene Flügelflitzer in Dortmund noch bis 2028 unter Vertrag steht.
In der Schweiz sollte Duranville eigentlich der erhoffte Durchbruch gelingen, die gewünschte Entwicklung blieb jedoch aus (drei Scorerpunkte in 17 Partien). Jetzt droht den Schwarz-Gelben ein Verlustgeschäft.
Laut der ‚Bild‘ interessierten sich zwar Vereine aus Frankreich für den Belgier (zwei Länderspiele), die einst investierten 8,5 Millionen Euro wird Dortmund nach aktuellem Stand der Dinge aber wohl kaum wieder einspielen können, zumal Basel an der Ablöse beteiligt werden müsste.
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