Bericht: Duranville vor BVB-Aus

Im Januar 2023 hatte Borussia Dortmund 8,5 Millionen Euro an den RSC Anderlecht gezahlt, um sich die Dienste von Julien Duranville (20) zu sichern. Inzwischen bahnt sich ein unrühmliches Ende der Zusammenarbeit an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die ‚Bild‘ berichtet, dass sowohl Klub- als auch Spielerseite an einer endgültigen Trennung arbeiten, obwohl der aktuell an den FC Basel verliehene Flügelflitzer in Dortmund noch bis 2028 unter Vertrag steht.

Wird Duranville andernorts nochmal durchstarten? Ja, er hat enormes Potenzial Nein, für ganz oben reicht es nicht Teile deine Antwort Bild wird erstellt

In der Schweiz sollte Duranville eigentlich der erhoffte Durchbruch gelingen, die gewünschte Entwicklung blieb jedoch aus (drei Scorerpunkte in 17 Partien). Jetzt droht den Schwarz-Gelben ein Verlustgeschäft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut der ‚Bild‘ interessierten sich zwar Vereine aus Frankreich für den Belgier (zwei Länderspiele), die einst investierten 8,5 Millionen Euro wird Dortmund nach aktuellem Stand der Dinge aber wohl kaum wieder einspielen können, zumal Basel an der Ablöse beteiligt werden müsste.