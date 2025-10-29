Klartext zur El Mala-Zukunft

Für Thomas Kessler ist die Entwicklung von Shootingstar Said El Mala beim 1. FC Köln noch nicht abgeschlossen. „Er kann das mit seinem Umfeld sehr ordentlich einschätzen. Und wir werden ihn dabei begleiten, dass er sich bei uns Schritt für Schritt weiterentwickelt. Er ist noch nicht am Ende“, betont der FC-Sportdirektor im Interview mit ‚Sport1‘ vor dem DFB-Pokalspiel am heutigen Mittwoch (20:45 Uhr) gegen den FC Bayern, der seinerseits zu den Interessenten am 19-jährigen Offensivjuwel gehört.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kessler stellt klar: „Wir saßen im Sommer lange mit ihm und seinen Interessenvertretern zusammen und haben seinen bis 2029 laufenden Vertrag um ein weiteres bis 2030 verlängert. Damit haben wir ein klares Statement gesetzt, dass wir mit ihm die Zukunft sehen und sind sehr froh darüber, dass Said bei uns ist.“ Trotzdem tritt Kessler etwas auf die Euphoriebremse: „Die Erwartungshaltung in Köln kann immens groß werden, auch durch das mediale Umfeld. Wir tun alle gut daran, vernünftig mit ihm zu arbeiten.“