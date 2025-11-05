Corinthians Mega-Schulden bei Depay

Corinthians schuldet Memphis Depay (31) einen ordentlichen Batzen Geld. Wie ‚UOL Esporte‘ berichtet, hat sich der Zahlungsrückstand auf vier Millionen Euro angehäuft. Die Schulden beziehen sich dabei nicht auf das Gehalt, sondern auf zahlreiche Zugeständnisse wie die Miete in einem Luxushotel, einen Privatkoch, einen privaten Sicherheitsdienst sowie diverse Prämien.

Der brasilianische Verein hat den Offensivspieler mittlerweile unter anderem gebeten, in eine günstigere Wohnung zu ziehen, was der schussgewaltige Rechtsfuß aber ablehnt. Sein Vertrag bei Corinthians läuft Ende des kommenden Jahres aus.