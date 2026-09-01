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Bundesliga

BVB sagt Transfer ab

von Martin Schmitz - Quelle: Meczyki
1 min.
Marcel Regula freut sich @Maxppp

Marcel Regula (19) wird nicht zu Borussia Dortmund wechseln. Das berichtet das polnische Sportportal ‚Meczyki‘. Zaglebie Lubin hatte sich mit dem BVB auf die Wechselbedingungen für den polnischen Jugendnationalspieler geeinigt und auch mit dem Zehner selbst waren die Verhandlungen weit fortgeschritten. Doch dann bot sich den Schwarz-Gelben die Möglichkeit, Ethan Nwaneri (19) vom FC Arsenal auszuleihen. Das sorgte für ein Umdenken.

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Auch der 1. FC Köln und der FC Burnley wurden in den vergangenen Wochen mit Regula in Verbindung gebracht. Der Rechtsfuß steht noch bis 2028 in Polen unter Vertrag und fühlt sich bereit, den nächsten Schritt zu einem größeren Klub zu gehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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