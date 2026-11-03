BVB: Transfer-Doppelschlag im Winter?

„Ole Book und Lars Ricken schauen täglich und sind jederzeit handlungsfähig. Ich will nichts ausschließen“, antwortete Geschäftsführer Carsten Cramer zuletzt auf die Frage, ob Borussia Dortmund im Winter auf dem Transfermarkt zuschlagen will. FT hat den Check gemacht und empfiehlt mindestens zwei Neue:

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Braucht der BVB Zugänge im Winter? Ja, der Kader hat zu große Baustellen Nein, lieber bis Sommer warten Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Schienenspieler

Sowohl auf der rechten als auch auf der linken Außenbahn ist der BVB dünn besetzt. Julian Ryerson (28) und Daniel Svensson (24) gehören daher zu den meistbelasteten Spielern im Kader. Der umfunktionierte Maximilian Beier (24) ist auch weiter vorne wertvoll, Kauã Prates (18) ist verletzt und noch zu unerfahren. Das Problem ist Dortmund bekannt, im Sommer sollte daher Héctor Fort (20) vom FC Barcelona kommen. Der Rechtsverteidiger wechselte aber lieber zu Real Sociedad San Sebastian.

Im Winter will Sportdirektor Ole Book eine andere Lösung präsentieren. Marcel Regula (20) ist ein ganz heißer Kandidat. Der polnische Offensivmann soll bei Schwarz-Gelb zum rechten Schienenspieler umgeschult werden. Sieben bis acht Millionen Euro Ablöse ruft Zaglebie Lubin für sein Juwel auf.

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Kreativspieler

Dass der BVB nur die neuntmeisten Tore in der Bundesliga geschossen hat, liegt nicht an den formstarken Stürmern Serhou Guirassy (30) und Fábio Silva (24). Vielmehr hakt es in der Kreativabteilung hinter der Spitze: Giannis Konstantelias (23) fehlt mit Kreuzbandriss noch bis weit in die Rückrunde, während Konstantinos Karetsas (17) und Ethan Nwaneri (19) mit Anpassungsproblemen zu kämpfen haben.

Ist ein spannender Kreativspieler – womöglich auch per Leihe – im Winter zu haben, sollte der BVB nicht lange fackeln. Der verlorene Sohn Jadon Sancho (26/vereinslos) ist kein Kandidat mehr. Unter anderem in Dortmund gehandelt wurde zuletzt Wael Mohya (17), der aber voraussichtlich noch bis Saisonende bei Borussia Mönchengladbach bleiben wird.