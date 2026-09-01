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Bundesliga

Chaves vor Hoffenheim-Abflug

von Fabian Ley - Quelle: kicker
Arthur Chaves im Hoffenheim-Trikot @Maxppp

Bei der TSG Hoffenheim wird man sich wohl in nächster Zeit von Innenverteidiger Arthur Chaves (25) verabschieden. Informationen des ‚kicker‘ zufolge zeichnet sich eine Rückkehr in die brasilianische Heimat ab. Als Interessenten werden der FC São Paulo, Botafogo FR und Vasco da Gama gehandelt.

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Noch haben die Beteiligten etwas Zeit, einen Transfer abzuwickeln. Das Wechselfenster in Brasilien ist noch bis zum 11. September geöffnet. Chaves war 2024 für sechs Millionen Euro vom portugiesischen Klub Académico Viseu nach Hoffenheim gewechselt. In der Rückrunde der vergangenen Saison war er an den FC Augsburg verliehen.

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