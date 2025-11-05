Menü Suche
30-Millionen-Wunderkind im BVB-Visier

In den vergangenen Jahren hat sich Borussia Dortmund einen Namen als Talentschmiede gemacht. Das nächste Juwel steht bereits unter Beobachtung.

von Luca Hansen - Quelle: ESPN Brasil
Giovane bejubelt einen Treffer @Maxppp

Jadon Sancho, Erling Haaland, Jude Bellingham – regelmäßig bildet Borussia Dortmund vielversprechende Talente zu Weltklasse-Fußballern aus. Nun hat man den nächsten vermeintlichen Exportschlager im Blick.

Wie ‚ESPN Brasil‘ berichtet, saßen Scouts der Schwarz-Gelben bei der 1:2-Niederlage von Hellas Verona gegen Inter Mailand auf der Tribüne, um Offensivspieler Giovane (21) zu beobachten, der das Tor von Verona erzielte. Die Italiener erhoffen sich eine Ablöse von 30 Millionen Euro.

Mit seinem Interesse ist der BVB jedoch nicht alleine, auch der AC Mailand hat ein Auge auf den Linksfuß geworfen. Der Brasilianer sammelte bereits vier Torbeteiligungen in zehn Serie A-Spielen und zählt in Verona zum Stammpersonal. Sein Vertrag läuft noch bis 2029.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
In die Zwischenablage kopiert