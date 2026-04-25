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Premier League

Große Sorgen um Simons

von Dominik Sandler
Xavi Simons hat sich seinen Wechsel zu Tottenham Hotspur sicher anders vorgestellt @Maxppp
Wanderers 0-1 Spurs

Die personellen Probleme für Tottenham Hotspur werden immer größer. Nachdem gegen Schlusslicht Wolverhampton Wanderers noch vor der Pause Dominic Solanke ausgewechselt werden musste, erwischte es nach dem Wiederanpfiff auch Xavi Simons. Nach einem Zweikampf blieb der 23-Jährige schmerzverzerrt auf dem Boden liegen und hielt sich das rechte Knie.

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Auch spielerisch lief es bis dato für die abstiegsbedrohten Spurs überhaupt nicht rund, gegen das Schlusslicht tat sich Tottenham enorm schwer. Für Simons kam Lucas Bergvall. Am Ende feierte Tottenham einen ganz wichtigen Sieg im Abstiegskampf, da Bayern-Leihgabe João Palhinha zum 1:0-Endstand traf.

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