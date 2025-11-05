Menü Suche
Kommentar 11
Verletzungsschock: Köln droht El Mala-Ausfall

Dem 1. FC Köln droht ein längerer Ausfall von Shootingstar Said El Mala. Der Außenbahnspieler musste das heutige Training verletzt abbrechen.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Bild
Said El Mala guckt bedröppelt drein @Maxppp

Said El Mala wird dem 1. FC Köln voraussichtlich einige Zeit nicht zur Verfügung stehen. Der 19-Jährige zog sich beim heutigen Mannschaftstraining eine Knöchelverletzung zu.

Wie schwer die Blessur ist und wie lange El Mala ausfallen wird, soll eine MRT-Untersuchung in der Kölner Media-Park-Klinik zeigen. Mindestens mal beim Derby gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, 18:30 Uhr) wird der Rechtsfuß aber wohl fehlen.

El Mala ist einer der absoluten Shootingstars der noch jungen Bundesligasaison. Aus neun Partien stehen vier Treffer, zwei Vorlagen und zahlreiche erfolgreich abgeschlossene Dribblings zu Buche.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (11)
