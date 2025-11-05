Verletzungsschock: Köln droht El Mala-Ausfall

Said El Mala wird dem 1. FC Köln voraussichtlich einige Zeit nicht zur Verfügung stehen. Der 19-Jährige zog sich beim heutigen Mannschaftstraining eine Knöchelverletzung zu.

Wie schwer die Blessur ist und wie lange El Mala ausfallen wird, soll eine MRT-Untersuchung in der Kölner Media-Park-Klinik zeigen. Mindestens mal beim Derby gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, 18:30 Uhr) wird der Rechtsfuß aber wohl fehlen.

El Mala ist einer der absoluten Shootingstars der noch jungen Bundesligasaison. Aus neun Partien stehen vier Treffer, zwei Vorlagen und zahlreiche erfolgreich abgeschlossene Dribblings zu Buche.