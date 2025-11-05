Nübel ohne Zukunft in München?

Die Zukunft von Alexander Nübel (29) beim VfB Stuttgart bleibt weiterhin offen. Wie VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth gegenüber der ‚Sport Bild‘ verrät, hat Nübel „mit seinem Spiel in den vergangenen zwei Jahren dazu beigetragen, den VfB auf ein neues Niveau zu heben. Er war vom ersten Tag an ein Gewinn für den VfB.“ Wolgemuth ergänzt: „Natürlich sind wir glücklich, dass er bei uns im Tor steht. Was dann im Sommer passiert, werden wir sehen.“

Der Keeper ist seit 2023 vom FC Bayern München an die Schwaben ausgeliehen. Sein Leihvertrag läuft im Sommer aus, sodass er voraussichtlich nach München zurückkehrt. Im Frühjahr sollen Gespräche zwischen Nübel und dem FC Bayern stattfinden, um seine sportliche Perspektive beim Rekordmeister zu klären.