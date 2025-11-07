Handschlag bei 92-Millionen-Mann Rogers

Morgan Rogers bleibt Aston Villa treu. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, haben sich die Parteien auf eine Vertragsverlängerung um ein Jahr bis 2031 geeinigt. Teil des Deals sei eine signifikante Gehaltserhöhung für den offensiven Mittelfeldspieler. Die Unterschrift soll in den kommenden Tagen erfolgen.

Rogers war im Januar 2024 für knapp zehn Millionen Euro vom FC Middlesbrough nach Birmingham gekommen. Dort entwickelte sich der heute 23-Jährige zum englischen Nationalspieler. Zahlreiche Topklubs der Premier League und aus dem Ausland waren zuletzt an ihm dran, eine Ablöse von 92 Millionen Euro im Gespräch. Doch Aston Villa darf sich über den Verbleib des Leistungsträgers freuen.