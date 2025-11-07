Menü Suche
Kommentar
Premier League

Handschlag bei 92-Millionen-Mann Rogers

von Lukas Hörster - Quelle: The Athletic
1 min.
Morgan Rogers im Duell mit Nuno Mendes @Maxppp

Morgan Rogers bleibt Aston Villa treu. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, haben sich die Parteien auf eine Vertragsverlängerung um ein Jahr bis 2031 geeinigt. Teil des Deals sei eine signifikante Gehaltserhöhung für den offensiven Mittelfeldspieler. Die Unterschrift soll in den kommenden Tagen erfolgen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Rogers war im Januar 2024 für knapp zehn Millionen Euro vom FC Middlesbrough nach Birmingham gekommen. Dort entwickelte sich der heute 23-Jährige zum englischen Nationalspieler. Zahlreiche Topklubs der Premier League und aus dem Ausland waren zuletzt an ihm dran, eine Ablöse von 92 Millionen Euro im Gespräch. Doch Aston Villa darf sich über den Verbleib des Leistungsträgers freuen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Aston Villa
Morgan Rogers

Weitere Infos

Premier League Premier League
Aston Villa Logo Aston Villa
Morgan Rogers Morgan Rogers
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert