Eine gute & eine schlechte Nachricht für Barça

von Luca Hansen
Jules Koundé im Laufduell @Maxppp

Der FC Barcelona kann bald wieder auf seine etatmäßige Nummer eins Joan García zurückgreifen. Wie Trainer Hansi Flick auf der Pressekonferenz vor dem morgigen La Liga-Spiel (21 Uhr) gegen Celta Vigo bekanntgibt, wird der 24-Jährige nach der Länderspielpause wieder zum Aufgebot der Katalanen gehören.

Schlechte Nachrichten gibt es dagegen bei Rechtsverteidiger Jules Koundé. Der 26-Jährige droht gegen Vigo auszufallen wie Flick betont: „Es stimmt, dass Jules das Training noch nicht beendet hat und ich bezweifle, dass er morgen im Kader stehen wird. Ich glaube nicht, dass es kommen wird, warten wir ab. Ich habe Zweifel.“

