„Waren alle mal 18“: Berater verteidigt Yamal-Eskapaden

Für Berater Jorge Mendes sind die immer wieder auftretenden Eklats um seinen Schützling Lamine Yamal (18) kein Grund zur Sorge. „Ich verstehe den ganzen Wirbel um Lamine Yamal nicht. Wir waren alle mal 18 und jung“, betont der Portugiese im Interview mit der ‚Mundo Deportivo‘ und ergänzt: „Wie Präsident (Joan, Anm. d. Red.) Laporta schon sagte, müssen wir ihn bestmöglich unterstützen und ihm helfen, denn er ist eine große Bereicherung für den Verein. Lamine ist der Spieler, über den weltweit alle reden. Es herrscht Einigkeit darüber, dass er ein großartiger Spieler für Gegenwart und Zukunft ist.“

Yamal sorgte in der Vergangenheit immer wieder für negative Schlagzeilen, als er an seinem 18. Geburtstag Kleinwüchsige zur Unterhaltung auftreten ließ oder Real Madrid vor dem Clásico öffentlich provozierte. „Im Rampenlicht zu stehen, ist eine große Verantwortung und bringt viel Druck mit sich. Er meistert das sehr gut, und wir müssen ihn weiterhin unterstützen“, verteidigt Mendes den spanischen Ausnahmekönner.