Lewandowskis klarer Wunsch

Seit drei Jahren geht Robert Lewandowski für den FC Barcelona auf Torejagd. Im kommenden Sommer könnte die Zusammenarbeit enden, da der Vertrag des 37-Jährigen ausläuft. Der Pole will jedoch darüber hinaus bei den Katalanen bleiben.

Wie die ‚Sport‘ berichtet, hat Lewandowski dem Klub bereits mitgeteilt, dass er noch ein Jahr dranhängen möchte und bereit ist, Gehaltseinbußen in Kauf zu nehmen. Der Routinier habe sogar signalisiert, dass er bereit sei, bis zum Saisonende auf eine Entscheidung des spanischen Meisters zu warten.

Barça verfügt über eine Verlängerungsoption, die Lewandowskis Kontrakt um ein Jahr ausdehnt. Zuletzt verdichteten sich aber die Anzeichen, dass diese nicht gezogen wird.

Milan interessiert

An Interessenten würde es dem Topstürmer aber wohl nicht mangeln. ‚Sportitalia‘ zufolge möchte sich der AC Mailand seine Dienste schon gerne im Januar sichern. Dass Barça Lewandowski mitten in der Saison ziehen lässt, darf aber stark bezweifelt werden.