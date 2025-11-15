City: Paquetá-Deal platzte 2023

Lucas Paquetá wäre 2023 fast zu Manchester City gewechselt. Wie der 28-Jährige in einem Interview mit ‚Globo Esporte‘ erzählt, ließ ein Brief des englischen Fußballverbands, der ihn über die eingeleiteten Ermittlungen wegen des Vorwurfs der Spielmanipulation informierte, seinen Transfer zu den Citizens platzen. Der inzwischen freigesprochene Brasilianer hätte seinen Vertrag in Manchester in derselben Woche unterschrieben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Paquetá spielt seit 2022 bei West Ham United und steht in der englischen Hauptstadt noch bis 2027 unter Vertrag. Neben Manchester City klopfte auch sein Jugendklub Flamengo beim Mittelfeldspieler an. Dieser wollte aber den Hammers, die ihn bei seinem Gerichtsprozess unterstützten, die Treue halten. Eine Rückkehr nach Rio de Janeiro bleibt für den 59-fachen Nationalspieler dennoch ein Thema: „Ich habe verstanden, dass es nicht der richtige Zeitpunkt war, aber ich weiß, dass mir die Türen immer offenstehen werden. Ich weiß, dass diese Rückkehr irgendwann kommen wird.“