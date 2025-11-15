Abgereist: El Mala muss zur U21

Auf sein Debüt in der Nationalmannschaft muss Said El Mala noch warten. Der Youngster des 1. FC Köln wird laut ‚Kölner Stadtanzeiger‘ nicht Teil des Kaders für das letzte Qualifikationsspiel gegen die Slowakei (Montag, 20:45 Uhr) sein und ab sofort die U21-Nationalmannschaft unterstützen. Am Dienstag (18 Uhr) trifft die Jugendauswahl des DFB auf Georgien, ein Sieg ist Pflicht, um Tabellenplatz eins zu ergattern.

Grund für diese Maßnahme ist aber keinesfalls eine Degradierung oder Bestrafung. Die Vorgehensweise war bereits im Vorfeld der Länderspielpause abgesprochen. El Malas Nominierung nutzt Bundestrainer Julian Nagelsmann, um den 19-Jährigen kennenzulernen und im Training zu sehen.