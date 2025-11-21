Real-Rückkehr: Hakimi-Berater lässt aufhorchen

Es ist denkbar, dass Achraf Hakimi (27) in seiner Karriere eines Tages noch einmal zu Real Madrid zurückkehren wird. „Achraf konzentriert sich jetzt voll und ganz auf seine Genesung und die Rückkehr auf den Platz. Er ist glücklich in Paris, wo er einen Vertrag bis 2029 hat, aber im Fußball ist nichts unmöglich, und Real Madrid ist sein Zuhause, wo er seine Karriere in der Jugendakademie begann“, zitiert ‚Sportmediaset‘ Berater Alejandro Camaño.

Seit 2006 hatte Hakimi im Real-Nachwuchs gespielt, für die Profis kam er zwischen 2017 und 2018 17 Mal zum Einsatz. Über die Stationen Borussia Dortmund und Inter Mailand landete der Rechtsverteidiger 2021 bei Paris St. Germain. Dort ist er einer der Eckpfeiler und hat sich zum womöglich weltweit besten Spieler auf seiner Position entwickelt. Für seine Leistungen wurde der Marokkaner jüngst mit dem afrikanischen Ballon d’Or ausgezeichnet. Aktuell fehlt Hakimi wegen einer Sprunggelenksverletzung, die er sich am 4. November gegen den FC Bayern (1:2) zugezogen hatte.