Pogba zur WM?

Paul Pogba weiß, dass es noch ein langer Weg bis zur WM ist. Nach der 1:4-Niederlage der AS Monaco gegen Stade Rennes betonte der Mittelfeldspieler, dass seine Leistungen stimmen müssen, um für Frankreichs Delegation in Betracht gezogen zu werden: „Es ist noch sehr weit entfernt. Ich muss wieder in Form kommen, um dem Team zu helfen. Wenn ich in Monaco nicht gut spiele, muss ich die WM vergessen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 32-Jährige gab gestern sein Comeback nach über zwei Jahren. Pogba war aufgrund einer Dopingsperre zum Zusehen verdammt, danach verzögerten Verletzungen eine schnellere Rückkehr. Im Fürstentum will er nun zu alter Form zurückfinden.