FC Bayern: Upamecano-Entscheidung zwischen drei Vereinen

Der FC Bayern möchte Dayot Upamecano unbedingt in den eigenen Reihen halten. Doch das Vorhaben gestaltet sich kompliziert, der Franzose, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft, zögert noch mit der Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier.

Das liegt auch an den zahlreichen Interessenten, die den Innenverteidiger von einem Wechsel überzeugen wollen. Diesen Interessentenkreis hat Upamecano selbst nun jedoch stark eingegrenzt. „Für Upamecano ist außer Bayern nur noch Real Madrid und Paris St. Germain im Rennen“, heißt es im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘.

Auch der FC Barcelona, Inter Mailand, der FC Liverpool und der FC Chelsea wurden zuletzt mit dem Abwehrschrank in Verbindung gebracht. Das Quartett schaut aber offenbar in die Röhre und muss sich nach Alternativen umsehen.

Bayern weiterhin optimistisch

Anders sieht das bei Real aus. Mit den Königlichen hat Upamecano nach FT-Informationen sogar bereits eine mündliche Einigung erzielt. Auch die Bayern sind nach wie vor optimistisch, Upamecano von einem langfristigen Verbleib zu überzeugen. Wie sich der 27-Jährige letztendlich entscheidet, werden die kommenden Wochen zeigen.