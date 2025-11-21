Menü Suche
Kommentar 4
Bundesliga

FC Bayern: Upamecano-Entscheidung zwischen drei Vereinen

Die Zukunft von Dayot Upamecano steht in den Sternen. Sowohl eine Verlängerung beim FC Bayern als auch ein Wechsel ins Ausland ist möglich. Einem Bericht zufolge dürfen sich nur noch drei Mannschaften Hoffnung auf den Zuschlag machen.

von Lukas Weinstock - Quelle: Bild | Bayern Insider
1 min.
Dayot Upamecano bedankt sich bei den Fans @Maxppp

Der FC Bayern möchte Dayot Upamecano unbedingt in den eigenen Reihen halten. Doch das Vorhaben gestaltet sich kompliziert, der Franzose, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft, zögert noch mit der Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das liegt auch an den zahlreichen Interessenten, die den Innenverteidiger von einem Wechsel überzeugen wollen. Diesen Interessentenkreis hat Upamecano selbst nun jedoch stark eingegrenzt. „Für Upamecano ist außer Bayern nur noch Real Madrid und Paris St. Germain im Rennen“, heißt es im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘.

Auch der FC Barcelona, Inter Mailand, der FC Liverpool und der FC Chelsea wurden zuletzt mit dem Abwehrschrank in Verbindung gebracht. Das Quartett schaut aber offenbar in die Röhre und muss sich nach Alternativen umsehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bayern weiterhin optimistisch

Anders sieht das bei Real aus. Mit den Königlichen hat Upamecano nach FT-Informationen sogar bereits eine mündliche Einigung erzielt. Auch die Bayern sind nach wie vor optimistisch, Upamecano von einem langfristigen Verbleib zu überzeugen. Wie sich der 27-Jährige letztendlich entscheidet, werden die kommenden Wochen zeigen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (4)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
La Liga
Ligue 1
FC Bayern
Real Madrid
PSG
Dayot Upamecano

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
La Liga La Liga
Ligue 1 Ligue 1
FC Bayern Logo FC Bayern München
Real Madrid Logo Real Madrid CF
PSG Logo Paris Saint-Germain
Dayot Upamecano Dayot Upamecano
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert