Nach 26 Monaten: Pogba erstmals im Kader

Die lange Leidenszeit von Paul Pogba könnte am Wochenende endgültig zu Ende gehen. Wie die AS Monaco mitteilt, gehört der 32-jährige Mittelfeldspieler zum Kader für das Spiel bei Stade Rennes am morgigen Samstag (19 Uhr).

Der französische Weltmeister von 2018 war im Sommer nach seiner Dopingsperre und Vereinssuche ins Fürstentum gewechselt, musste bislang aber verletzungsbedingt auf sein Comeback warten. Nun winken Pogba die ersten Pflichtspielminuten seit dem 3. September 2023, als er letztmals für Juventus Turin auf dem Platz gestanden hatte.