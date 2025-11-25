Menü Suche
Kommentar
Serie A

Insigne-Wechsel steht bevor

von Lukas Weinstock - Quelle: Il Messaggero
Lorenzo Insigne steht grazil in der Luft @Maxppp

Lorenzo Insigne kehrt allem Anschein nach in seine Heimat zurück. Wie die italienische Tageszeitung ‚Il Messaggero‘ berichtet, hat der 34-Jährige eine grundsätzliche Einigung mit Lazio Rom erzielt. Ein Wechsel stehe kurz bevor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach einem dreijährigen Abenteuer beim Toronto FC war Insigne seit Anfang Juli vereinslos. Zuletzt sickerte bereits durch, dass der Linksaußen nach Europa zurückkehren möchte, auch ein Wechsel in die Bundesliga soll eine Option gewesen sein. Seine erfolgreichste Zeit verbrachte Insigne von 2012 bis 2022 bei der SSC Neapel.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Bundesliga
Lazio
Lorenzo Insigne

Weitere Infos

Serie A Serie A
Bundesliga Bundesliga
Lazio Logo Lazio Rom
Lorenzo Insigne Lorenzo Insigne
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert