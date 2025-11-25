Insigne-Wechsel steht bevor

Lorenzo Insigne kehrt allem Anschein nach in seine Heimat zurück. Wie die italienische Tageszeitung ‚Il Messaggero‘ berichtet, hat der 34-Jährige eine grundsätzliche Einigung mit Lazio Rom erzielt. Ein Wechsel stehe kurz bevor.

Nach einem dreijährigen Abenteuer beim Toronto FC war Insigne seit Anfang Juli vereinslos. Zuletzt sickerte bereits durch, dass der Linksaußen nach Europa zurückkehren möchte, auch ein Wechsel in die Bundesliga soll eine Option gewesen sein. Seine erfolgreichste Zeit verbrachte Insigne von 2012 bis 2022 bei der SSC Neapel.