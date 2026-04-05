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Serie A

Inter-Coach reagiert auf Bastoni-Gerüchte

von Lukas Weinstock
Alessandro Bastoni auf einer Pressekonferenz @Maxppp

Inter Mailands Trainer Cristian Chivu hat sich zum kolportierten Interesse des FC Barcelona an Alessandro Bastoni geäußert. „Ich kann seine Entscheidungen nicht beeinflussen. Ich wäre glücklich, wenn er bliebe, aber das sind die Unwägbarkeiten des Fußballs“, ließ der rumänische Übungsleiter auf einer Pressekonferenz durchblicken.

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Chivu weiter: „Ich weiß, dass er bei Inter sehr glücklich ist und gerne Teil dieser Mannschaft ist.“ Berichten zufolge ist der 26-jährige Innenverteidiger im Sommer Transferziel Nummer eins der Katalanen. Mit einem Angebot von 45 Millionen Euro soll Barça bereits abgeblitzt sein. Inters Forderung liegt dem Vernehmen nach bei 60 Millionen Euro.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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