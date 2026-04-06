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Seimen spricht über VfB-Rückkehr

von Julian Jasch - Quelle: Sport1
1 min.
Dennis Seimen applaudiert zu den mitgereisten Fans @Maxppp

Dennis Seimen (20) geht davon aus, im Anschluss an die Saison zum VfB Stuttgart zurückzukehren. Im ‚Sport 1‘-Interview gibt der aktuell an den SC Paderborn verliehene Keeper zu Protokoll: „Ich bin für ein Jahr ausgeliehen, deshalb ist der Plan grundsätzlich die Rückkehr. Aber ich habe hier noch einen Job zu erledigen. Alles Weitere wird man dann sehen.“

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In Paderborn mauserte sich Seimen zu einem der besten Torhüter der zweiten Liga. Die Schwaben planen mit dem deutschen U21-Nationalspieler perspektivisch als Nummer eins. Womöglich wird Seimen schon im Sommer in die Fußstapfen des vom FC Bayern ausgeliehenen Alexander Nübel (29) treten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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