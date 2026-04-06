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Kommentar 28
Bundesliga

El Mala-Diagnose ist da

von Julian Jasch - Quelle: Express
Said El Mala im Training @Maxppp

Offensivspieler Said El Mala (19) vom 1. FC Köln hat sich beim gestrigen 2:2 gegen Eintracht Frankfurt keine strukturelle Verletzung am Sprunggelenk zugezogen. Das ergab die heutige MRT-Untersuchung, berichtet der ‚Express‘.

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Nun wolle man in Köln von Tag zu Tag schauen, wie die Heilung verläuft. Ein Einsatz am Sonntag (17:30 Uhr) gegen Werder Bremen scheint nicht ausgeschlossen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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