Wind ablösefrei auf dem Markt

Jonas Wind (27) wird den VfL Wolfsburg wohl zeitnah den Rücken kehren. Die ‚Bild‘ suggeriert, dass der Mittelstürmer im Sommer nicht zu halten sein wird. Da sein Kontrakt in der Autostadt ausläuft, kommt er also ablösefrei auf den Markt.

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„Wir werden sehen, was passiert. Ich war hier vier Jahre. Und im Sommer wird man sehen, was passiert“, ließ Wind bereits im Anschluss an die 3:6-Pleite gegen Bayer Leverkusen durchblicken lassen. Der dänische Nationalspieler (37 Länderspiele) soll mit einem Wechsel nach England liebäugeln, Gerüchte kursierten zudem bereits um ein Bayer-Interesse.