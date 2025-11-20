Insigne offen für die Bundesliga

Lorenzo Insigne will nach Europa zurückkehren. Laut ‚Sky‘ strebt der Offensivspieler einen Wechsel in eine Top5-Liga an, auch die Bundesliga sei eine Option. Für seinen Wunsch würde der 34-Jährige auf viel Gehalt verzichten.

Zuletzt spielte der Italiener für den FC Toronto in der MLS. 2025 kam er dort auf vier Torbeteiligungen in zwölf Spielen. Seinen Vertrag bei den Kanadiern hat Insigne mittlerweile aufgelöst.