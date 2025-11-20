Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Insigne offen für die Bundesliga

von Luca Hansen - Quelle: Sky
Lorenzo Insigne steht grazil in der Luft @Maxppp

Lorenzo Insigne will nach Europa zurückkehren. Laut ‚Sky‘ strebt der Offensivspieler einen Wechsel in eine Top5-Liga an, auch die Bundesliga sei eine Option. Für seinen Wunsch würde der 34-Jährige auf viel Gehalt verzichten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt spielte der Italiener für den FC Toronto in der MLS. 2025 kam er dort auf vier Torbeteiligungen in zwölf Spielen. Seinen Vertrag bei den Kanadiern hat Insigne mittlerweile aufgelöst.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Serie A
La Liga
Ligue 1
Lorenzo Insigne

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Serie A Serie A
La Liga La Liga
Ligue 1 Ligue 1
Lorenzo Insigne Lorenzo Insigne
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert