City bietet Spielertausch an

Manchester City bekundet großes Interesse an Newcastle Uniteds Abwehrmann Tino Livramento (23). Laut ‚Teamtalk‘ sehen die Magpies den 23-jährigen Außenverteidiger eigentlich als unantastbar, allerdings könnte ein lukratives Tauschangebot sie umstimmen. Livramento ist seit seiner Ankunft im August 2023 (32 Millionen Pfund Ablöse aus Southampton) zum Schlüsselspieler avanciert und war entscheidend für Newcastles Einzug in die Champions League.

Unter der Anzeige geht's weiter

Berichten zufolge ist City bereit, ein Paket aus dem umworbenen Torwart James Trafford (23) und einer noch unbestimmten Ablösesumme zu schnüren, um den bis 2028 vertraglich gebundenen englischen Nationalspieler loszueisen. Der Ersatzkeeper der Skyblues ist eine interessante Option, um den aktuell strauchelnden Nick Pope (33) zwischen Newcastles Pfosten abzulösen. Auch die Wolverhampton Wanderers würden den jungen Schlussmann, den Manchester City im vergangenen Sommer erst zurückholte, gerne verpflichten. Trotz des mutmaßlichen Angebots der Wolves in Höhe von rund 34 Millionen Euro hat Newcastle wohl die Nase vorn.