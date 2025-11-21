Menü Suche
Kommentar 1
Premier League

City bietet Spielertausch an

von David Bollmann - Quelle: Teamtalk
1 min.
Tino Livramento schirmt ab @Maxppp

Manchester City bekundet großes Interesse an Newcastle Uniteds Abwehrmann Tino Livramento (23). Laut ‚Teamtalk‘ sehen die Magpies den 23-jährigen Außenverteidiger eigentlich als unantastbar, allerdings könnte ein lukratives Tauschangebot sie umstimmen. Livramento ist seit seiner Ankunft im August 2023 (32 Millionen Pfund Ablöse aus Southampton) zum Schlüsselspieler avanciert und war entscheidend für Newcastles Einzug in die Champions League.

Unter der Anzeige geht's weiter

Berichten zufolge ist City bereit, ein Paket aus dem umworbenen Torwart James Trafford (23) und einer noch unbestimmten Ablösesumme zu schnüren, um den bis 2028 vertraglich gebundenen englischen Nationalspieler loszueisen. Der Ersatzkeeper der Skyblues ist eine interessante Option, um den aktuell strauchelnden Nick Pope (33) zwischen Newcastles Pfosten abzulösen. Auch die Wolverhampton Wanderers würden den jungen Schlussmann, den Manchester City im vergangenen Sommer erst zurückholte, gerne verpflichten. Trotz des mutmaßlichen Angebots der Wolves in Höhe von rund 34 Millionen Euro hat Newcastle wohl die Nase vorn.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Newcastle
ManCity
Tino Livramento
James Trafford
Nick Pope

Weitere Infos

Premier League Premier League
Newcastle Logo Newcastle United
ManCity Logo Manchester City FC
Tino Livramento Tino Livramento
James Trafford James Trafford
Nick Pope Nick Pope
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert