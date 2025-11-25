Menü Suche
UEFA Champions League

BVB-Überraschung um Duranville

von Lukas Weinstock - Quelle: Ruhr Nachrichten
Julien Duranville im BVB-Einsatz @Maxppp
BVB Villarreal

Julien Duranville (19) befindet sich für das heutige Champions League-Spiel von Borussia Dortmund gegen den FC Villarreal (21 Uhr) erstmals in dieser Saison im Kader der Profimannschaft. Das geht aus einem Bericht der ‚Ruhr Nachrichten‘ hervor. Der quirlige Linksaußen, der aufgrund der geringen Einsatzzeiten über eine Winter-Leihe nachdenkt, kam nach seiner Schultereckgelenkssprengung bislang nur für das Regionalliga-Team zum Einsatz.

Maximilian Beier, dessen Einsatz noch auf der Kippe stand, hat es hingegen nicht in das Aufgebot geschafft. Der 23-Jährige musste am gestrigen Montag das Training vorzeitig abbrechen, da ihn noch muskuläre Probleme aus dem 3:3-Unentschieden gegen den VfB Stuttgart plagen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
